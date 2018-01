FOTOD | Tallinnas käib löökaukude lappimine ka lumetuisuga

Tallinna suurtel tänavatel käib ohtlike löökaukude lappimine ka lumetuisuga, nagu võis näha täna näiteks Lasnamäe kanalina tuntud Laagna teel.

"Talvist aukude parandust tehakse ka suurte miinuskraadidega, et selles mõttes vahet pole," ütles Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg Delfile. "Kui kuskile on tekkinud liiklusohtlik auk, siis tuleb see ka kohe ära teha, seda ei kannata edasi lükata, ootamaks paremat ilma," lisas Sulg.

Sule kinnitusel lapitakse talvise ilmaga asfaldiauke siiski nii vähe kui võimalik, sest raha selleks tuleb kogu aasta teeremondi eelarvest ja talvine asfaldisegu on väga kallis. "Praegu tehakse töid ainult peamagistraalidel ja lapitakse kõige ohtlikumaid auke, mis võivad liikluskahjusid põhjustada," ütles Sulg.

Käesolev talv on Sule sõnul olnud teede lagunemise seisukohalt raseke. "Esiteks see, et ta siiani oli praktiliselt lumeta ja valdavalt märg, mis tähendab seda, et naastrehvidega kulub teekate palju kiiremini kui näiteks lumine teekate või siis kuivad teekatted," rääkis Sulg. "See kulumine on olnud väga intensiivne ja eks selle kulumise tagajärgi on siin või seal märgata," lisas ta.

"Katendid hakkavad kuskilt tükkhaaval lahti tulema, kui asfaldi pealmine kiht jääb väga õhukeseks. Siis ei ole enam midagi, mis seda koos hoiab," tõdes Sulg. "Vanematel katenditel on probleemiks see, et vesi koguneb pragudesse ja kui öösel on olnud alla nulli kergelt, siis sealt hakkab jää tükke murendama," märkis Sulg.

Loe veel

Brigaade, mis Tallinna tänavatel löökauke lapivad, oli täna väljas näiteks viis, kuid nende arv sõltub vajadusest.