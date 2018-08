FOTOD | Tallinnas avati pidulikult ümberehituse läbinud Haabersti ringristmik

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles Haabersti ristmiku avamisel, et linnas on neli suurt pikalt kavandatud infrastruktuuri rajatist - Ülemiste ristmik, tramm lennujaama, Haabersti ristmik ja praegu töös olev Reidi tee, mille valmimise järel võib öelda, et üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud.

Linnapea lisas, et tulevikku vaadates on järgmine suur objekt Tallinna väike ringtee. „Kui ka Tallinna väikese ringtee valmis saame, võib öelda, et pealinna liikluskorralduse parandamiseks on palju tehtud ja väga palju muutunud.“ Linnapea tänas kõiki ehitajaid ja Haabersti ristmiku rajamisega tegelnud ametkondi korrektse töö eest ja eriti selle eest, et objekt, mis pidi valmis saama oktoobri kuuks on lõplikult valmis juba täna.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks allkirjastati töövõtuleping Nordecon Eesti AS-iga. Ehitustöödega alustati 2. mail. 2017. Ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksu ja ehitustööde omanikujärelevalve kuludega on 20,2 mln eurot.

Tööde maht hõlmas teelõikude uuendamist ja ehitamist kokku 2,92 kilomeetri ulatuses, viadukti ehitust, jalg- ja jalgrattateede ümberehitus 1,70 kilomeetri ulatuses ning uute jalg- ja jalgrattateede ehitus 2,3 kilomeetri ulatuses. Rajati kolm uut ja rekonstrueeri neli fooriristmikku.

Lisaks tee-ehituslikule rekonstrueeriti tänavavalgustus, mille käigus paigaldati uued LED-tänavavalgustid; viadukti, kergliiklusteede ja ülekäiguradade valgustid; foorijuhtimissüsteem; sademevee- ja reovee kanalisatsioon ning drenaaž; veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ning kesk- ja madalpinge kaabelliinid; jaotus- ja liitumiskilbid ning gaasitorustik. Paigaldati liikluskorraldusvahendid ning rajati haljastus, mille käigus istutatati nii okas- kui lehtpuid ja põõsaid.