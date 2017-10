FOTOD | Tallinna võimuladviku poolt Arnold Rüütlile kingitud magusatel kruntidel algas viimaks ehitustegevus

Kolme aasta eest sai Arnold Rüütel Tallinna võimuladviku abil soodsalt krundid Maarjamäel. Paistis, et need jäävadki tühjalt seisma, ent nüüd on kopp maasse löödud.

Meenutame, et 2006. aasta septembris, oma ametiaja lõppedes, asus Arnold Rüütel koos perega elama Nõmmel paiknevasse Kaare tänava majja. Elamu on ehitatud 1950. aastatel ja esimeseks elanikuks oli EKP keskkomitee esimene sekretär Johannes Käbin. Olenemata sellest, et maja vajab renoveerimist, on Rüütel avaldanud mitmeid kordi soovi see kinnistu riigilt ära osta, kuid RKAS pole seni sellega nõus olnud. Maja renoveerimine oleks läinud kallimaks kui uue ehitus, seega otsustasid Ingrid ja Arnold Rüütel, et ehitavad nii endale kui järeltulijatele uue kodu. Rüütlite käsutuses olev Kaare tänava maja Foto: Tanel Meos 2014. aastal teatas Tallinna linn, et soovib Arnold Rüütlile tema teenete eest kinkida kaks Maarjamäel asuvat kinnistut. Seadus näeb aga ette, et 65 protsenti kinnistute turuhinnast tuleb nende võõrandamisel kanda omandireformi reservfondi. Seega pidi Rüütel 320 000 eurot maksvate kruntide eest riigile tasuma 200 000 eurot. Loe veel Summa kokku saamiseks pidid Rüütlid oma kinnisvara müüma. Rüütli nõunik Jüri Kann ütles toona meediale, et perekond müüs korteri Kadriorus ja maatükke Saaremaal. Kinnisvara on neil aga veel – maja Tartus ning eramu Saaremaal. Maarjamäel asuvate kruntide Künnapuu 5 ja Künnapuu 5a pindala on kokku 3048 m² ja sinna planeeritakse rajada üksikelamu presidendipaarile (suurusega 267 ruutmeetrit) ja kahe korteriga paariselamu (suurusega 280 ruutmeetrit) järeltulijatele. Elamud projekteeris arhitektuuribüroo Agabus Arhitektid OÜ.