FOTOD | Tallinna vanalinna paigutati kuulsa kahuri koopia, mis läks maksma üle 40 000 euro

Tallinna vanalinnas Taani kuninga aias näeb edaspidi 16. sajandist pärit suurtüki "Punane Lõvi" koopiat, mille originaal on alles siiani ja asub Peterburis. Koopia läks maksma 40 320 eurot.

Meister Kort Hartmann valas pika rauaga kaugelaskekahuri "Punane Lõvi" Tallinna tööhoovis, mille alale jääb ka praegune Taani kuninga aed, 1559. aastal.

Suurtüki kaliiber on 94 millimeetrit, raua pikkus 423 sentimeetrit ja raua kaal 1566 kilogrammi. Relv kuulub kahurite hulka, mille 16. sajandi tüübinimetuseks oli madu.

Suurtüki raual on alamsaksa keeles tekst, mis eesti keelde tõlgituna kõlab "Mind nimetatakse Punaseks Lõviks, raudse kuuliga tulistan ma vaenlast. Valatud 1559". Lisaks on raual meistrimärk KH ja Tallinna mõlemad vapid, veel kaunistavad rauda renessanslikud palmettornamendid ja profileeringud. Raua suue on samuti profileeringutega, tugevasti pasunakujuline.

1800. aastal Tallinna arsenal likvideeriti ja seal olnud vanad suurtükid toimetati Sankt-Peterburgi, kus "Punane Lõvi" ja teised Tallinna suurtükid on praegugi. Suurtüki täpse koopia valas pronksist originaalilt võetud vormi järgi Bruno Kadak, uue lafeti valmistas Raivo Paju.

Suurtüki koopia hind oli 40 320 eurot (sellest 6720 eurot sellest on käibemaks).