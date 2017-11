FOTOD | Tallinna uus volikogu alustab, kohale tuli ka Edgar Savisaar. Volikogu esimeheks valiti 41 häälega Mihhail Kõlvart

Tallinna volikogu peab esimest istungit, kohal on ka Edgar Savisaar, kes hoobilt kogu ajakirjanduse tähelepanu enesele haaras.

Esimeselt istungilt puuduvad Taavi Rõivas, Maris Lauri, Kadri Kõusaar, Eerik-Niiles Kross. Seega on puudujad kõik opositsioonist - kolm Reformierakonnast, üks SDE-st.

Edgar Savisaar ütles Delfile, et temal pole midagi selle vastu, et linnavalitsemisesse kaasati ka rohelised. Tema sõnul tuleb see Reidi tee ehitamise küsimuses ainult kasuks. Ka reformierakondlane Kristen Michal ei näinudrahvalt mandaadi mittesaanud erakonna kaasamist traagiliselt ning meenutas, et taolisi juhtumeid on ka varem olnud.

Tagumises reas kohe invalifti lähedal istuva Savisaare juures käis jõudu soovimas mitmeid inimesi nii Keskerakonnast kui ka opositsioonist, näiteks sotside hulgas volikokku pääsenud Karl Martin Sinijärv soovis juba koju suunduvale Savisaarele edu ning kutsus Kirjanike Liitu külla.

Volikogu esimehe kandidaadiks esitati Mihhail Kõlvart ja Helve Särgava. Kandidaatide nimekirjaga oli nõus 73 volikogu liiget, keegi vastu polnud. Hääletamine kestab umbes kella 17.30-ni, saadikud hääletavad paberil.

Valmiskastis oli 75 sedelit, üks sedel oli kehtetu. 41 häält Kõlvartile, 33 häält Särgavale.

Hääletati selle üle, kas valida kaks aseesimeest, üks neist koalitsioonist ja teine opositsioonist. Poolt olid kõik kohal olnud saadikud ehk 72 volikogu liiget (Savisaar oli selleks ajaks juba lahkunud).

Reformierakond esitas omalt poolt Ülle Rajasalu.

Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimeesteks kinnitati

Toivo Tootsen, Margarita Tšernogorova, Leonid Mihhailov ja Tiit Terik.

Kõlvart tänas volinikke toetuse eest. "Soovin Tallinna Linnavolikogu inimestele lähemale tuua ning muuta siinne töö linnakodanikele selgemaks ning tallinlasi volikogu töösse enam kaasata," sõnas Kõlvart uues ametis seatud eesmärkidest rääkides. Samuti soovib ta linnajuhtimisse senisest rohkem kaasata mittetulundusühinguid.

Keskerakonna fraktsiooni juht rõhutas ka, et vaatamata Keskerakonna enamusele linnavolikogus soovitakse volikogus opositsioonierakondadega enam koostööd teha ning seda tõhustada. "Meie soov on opositsiooni seadusandluse protsessisse rohkem kaasata, sest konstruktiivne kriitika on linnakodanike heaks töötamisel abiks," ütles Kõlvart.