FOTOD | Tallinna uus vangla on avatud, tööd alustab see detsembris

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul tagab uus Tallinna vangla ühiskonna turvalisuse. „Uue Tallinna vangla valmimisega on astutud oluline etapp vanglateenistuse arengus, kus kõik Eesti vanglad on kaasaegsed ja turvalised. Uutes, avaramates ning turvalistes ruumides on ka vanglatöötajatel suurem võimalus kinnipeetavaid seadusekuulekale käitumisele suunata,“ lisas Reinsalu.

Uude Tallinna vanglasse on kavandatud kokku 1208 vanglakohta, millest 512 kambrit mees- ja 92 kambrit naisvangidele. Vanglakompleksi kuulub ka avavangla, milles on kohti 100 vangile. Uude Tallinna vanglasse tuuakse Tartu vanglast üle ka emade-laste osakond, mis on mõeldud naissoost kinnipeetavatele ja nende kuni kolmeaastastele lastele.

Tallinna vangla kolimise järel suletakse praegused Tallinnas Magasini tänaval asuvad vanglahooned ning Maardus asuv avavangla.

Esimene uus vangla valmis aastal 2002 Tartus ja aastal 2008 sai valmis Viru vangla. Täna avatud uus Tallinna vangla on Eestis kolmas.

19. novembri seisuga on Eesti vanglates kokku 2613 vangi.