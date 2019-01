FOTOD | Tallinna südalinna hotellides algaS mitmepäevane tuletõrjeõppus

Õppuse orienteeruv algusaeg on iga päev kell 13. Neljal päeval imiteeritakse tulekahjusid hotelli erinevates osades ning selleks kasutatakse inimestele ohutut valget disko suitsu. Õppusest võtab osa neli päästemeeskonda.

AS Sokoteli tegevjuhi Klaus Eki sõnul õppus üldist linnapilti ei sega ning liiklust ei suleta, kuid autode ja taksode parkimine on neil päevil hotelli ees häiritud.

"Linnapildis on näha hotelli ees ja külgedel parkivaid päästeautosid ning võidakse ka vilkureid kasutada. Teeme omalt poolt kõik, et hotelli territooriumil püsida ning liiklust võimalikult vähe häirida. Küll tuleb hotelli ette parkides või taksoga sõites arvestada, et õppuse ajal on seal neli suurt päästemeeskonna autot, mis võivad hotelli-esise liikluse ajutiselt sulgeda."

Eki sõnul on tegemist seadusest tuleneva iga-aastase õppusega, mida tavaliselt on tehtud vaid personalile, kuid sel aastal tehakse seda suuremalt ning kaasatakse rohkem päästemeeskondi.

"Külastajate ja töötajate ohutus on esmatähtis ning tavapärasest suurema õppuse raames saame testida kõikide vajalike süsteemide toimimist, proovida läbi mitmeid võimalikke olukordi ning kontrollida nendeks valmisolekut," lausus Ek.

Õppus viiakse läbi koostöös Põhja päästekeskuse ja Tamrexiga.

Original Sokos Hotel Viru ja selle kõrval asuv Solo Sokos Hotel Estoria operaator on SOK kontserni tütarfirma AS Sokotel. Estoria hotellis on 93 hotellituba, Virus on tube 423.