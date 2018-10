FOTOD | Tallinna Reidi tee ehituse tööd on graafikus, enne kevadet liikluspiiranguid oodata ei ole

"Objekt on ehitustööde graafikus ning selliseid üllatusi, mis vääriks eraldi ära märkimist, ei ole tänaseni olnud, kui välja arvata mõned mürsud, inimluud ja vana sadama patarei puidust jäänused maa all," ütles Vesiallik Delfile.

"Hetkel ei ole töövõtjal plaanis teostada kitsendusi liikluses enne 2019. aasta kevadet," ütles Vesiallik vastuseks küsimusele, millal peavad autojuhid arvestama Reidi tee ehituse piirkonnas liikluspiirangutega.

Reidi tee ehituse töövõtjaga - ühispakkujad KMG Inseneriehituse AS ja Verston Ehitus OÜ - 25. juunil sõlmitud ehituse töövõtulepingu kohaselt on tööde piirkond Reidi tee lõigus Ahtri, Jõe ja Lootsi tänava ristmikust kuni Narva maantee ja Pirita tee ristmikuni. Reidi tee ehitustöödega alustati 23. juulil ning lepingu kohaselt on tööde teostamiseks ette nähtud 550 päeva. Reidi tee tööd lõpevad eeldatavalt kevadel 2020.