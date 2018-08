FOTOD | Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone valmimine lükkub kuu aega edasi

Spordihoone ehitustööd on küll lõpukorral, kuid valmimise lepinguline tähtaeg oli tegelikult 30. august. Kooli kodulehel on kirjas, et kui kasutusluba käes algab võimlas ka õppetöö. Kooli direktori Peter Pedaku sõnul midagi juhtunud ei ole ja spordikompleks valmib lihtsalt pisut hiljem.

Võimla pidulik avamine toimub 1. oktoobril ehk kooli 97. sünnipäeval.