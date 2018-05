FOTOD | Tallinna päeva etteütlust kirjutas ligi 350 inimest

Tallinna päeva puhul täna kinos Kosmos toimunud etteütlusel osales kokku 348 noort ja täiskasvanut, nende seas nii eesti kui vene emakeelega inimesi.

„Emakeel on väga tähtis iga inimese jaoks, aga kuna see on nii igapäevane, siis võtame seda iseenesestmõistetavana,“ ütles Tallinna linnavolikogu esimees ja ürituse algataja Mihhail Kõlvart. „Selleks, et keel areneks, tuleb pingutada ja keeleoskust lihvida. Tallinna päeva etteütluse mõte ongi anda selleks täiendav motivatsioon ning teha seda atraktiivsel moel.“

„Palju räägitakse sellest, et tänapäeva lapsed ei loe. Minu kogemus on näidanud, et on palju lapsi, kes loevad väga palju,“ ütles Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Igor Kaasik. „Põhikoolipoiss väikese utsitamise peale võtab „Tõe ja õiguse“ kätte, hakkab seda lugema ja saab ka sellest aru.“

„Elame ajastul, kus kirjutamine on aktuaalsem kui kunagi varem, väga palju suheldakse just kirjutades,“ ütles Tallinna Ülikooli eesti kirjandusõpetuse lektor ja TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse didaktik Priit Kruus. „Sellepärast on selliste ürituste toimumine väga tervitatav,“ arvas Kruus.

Etteütluse korraldusmeeskonda kuulusid lauljad Jaanus Saks, Jüri Pootsmann, Maia Vahtramäe, Metsakutsu ja Kenneth Rüütli. Etteütluse teksti koostasid Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Igor Kaasik ning Tallinna Ülikooli eesti kirjandusõpetuse lektor haridusinnovatsiooni keskuse didaktik Priit Kruus. Etteütlust dikteeris Igor Kaasik.