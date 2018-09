FOTOD | Tallinna linnahalli ohtlikud kohad eraldati lintidega

Linnahall, lintidega piiratud ohtlikud kohad Foto: Tiit Blaat

Tallinna linnahalli lagunemine on jõudnud nii kaugele, et mõnes kohas on selgelt ohtlik käia. Populaarses jalutamiskohas inimeste hoiatamiseks märgistati ohtlikud kohad lindiga.