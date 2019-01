FOTOD | Tallinna linnahall on taradega ümber piiratud

Aedadega piiratud linnahall 24.01.2019 Foto: Andres Putting

Tallinna linnahalli katus on nii kohalike kui ka turistide seas üks südalinna populaarsemaid ajaveetmiskohti. Nüüd on aga paraku huviliste juurdepääs hoonele raskendatud. Ümber hoone on paigaldatud kõrged tarad, mis piiravad ligipääsu treppidele.