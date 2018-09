FOTOD | Tallinna linnahall on lagunemise tõttu muutumas eluohtlikuks

Eriti hullus seisus on linnahalli lavatorni katuse osa, kus on toimunud tõsine varing. Samuti on mitmelt poolt seintelt maha varisenud fassaadi kattev paekivi, paljastades fassaadi all olevad silikaatkivid ja muud materjalid. Ühtlasi on näha, kuidas kivide vahele pole ehitamise ajal isegi segu pandud, vaid need on lihtsalt teineteise peale laotud.

Delfi soovis Tallinna Linnahalli AS juhatuse liikmelt Kaia Jäppinenilt ja nõukogu esimehelt Mihhail Kõlvartilt teada, kuidas on kavas tagada linnahalli ohutus inimestele, kes hoone katusel aega veedavad, kuid ei saanud vastust.