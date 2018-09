FOTOD | Tallinna linnahall on lagunemise tõttu muutumas eluohtlikuks

Eriti hullus seisus on linnahalli lavatorni katuse osa, kus on toimunud tõsine varing. Samuti on mitmelt poolt seintelt maha varisenud fassaadi kattev paekivi, paljastades fassaadi all olevad silikaatkivid ja muud materjalid. Ühtlasi on näha, kuidas kivide vahele pole ehitamise ajal isegi segu pandud, vaid need on lihtsalt teineteise peale laotud.

"Linnahall on tõepoolest hetkel üsna viletsas seisus ja praegused varingud tõestavad veelkord seda, et Linnahall tuleb rekonstrueerida võimalikult kiiresti," ütles Jäppinen Delfile. "Ootame selleks praegu Euroopa Komisjonilt riigiabi luba ja meil on kahju, et ehitusprotsess on takerdunud bürokraatiasse," nentis ta.

Varingud on Jäppineni hinnangul muu hulgas tekkinud ka vandalismi tagajärjel. Ööpäevaringselt suurt ehitist kõikidest külgedest valvata oleks tema sõnul väga kulukas, kuid kindlasti oleks see vajalik. "Esitame vastava tegevuse kulude taotluse 2019. aasta linnaeelarvesse," kinnitas ta.

Homsest alates piiratakse linnahalli ohtlikumas seisus alad turvalintidega, mis annab märku sellest, et juurdepääs on piiratud ja ohtlikesse aladesse sisenemine on inimese omavastutus. "Seega oleks meil üleskutse jälgida enda ja teiste turvalisuse huvides juhtnööre ja juurdepääsupiiranguid ja mitte minna kehvemas seisus ehitise osadele turnima ja kive kangutama," ütles Jäppinen.