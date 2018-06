FOTOD | Tallinna lahel toimus võidupüha puhul mereparaad, osa võttis seitse alust

Täna toimus võidupüha puhul Pirita lähistel mereparaad, millel osalenud merealused võttis vastu mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska. Üritusel osales ka Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Mereparaad algas täna hommikul kell 9, mil mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska alustas merel miinijahtijal Sakala laevade pidulikku vastuvõttu. Paraadi käigus möödusid signaalide saatel ning pidulikes vormides poordi rivistatuna laevade meeskonnad oma vastuvõtjast, suundudes seejärel määratud ankrualadele.

Mereparaadil osalesid mereväe staabi- ja toetuslaev Wambola ja miinijahtijad Sakala ning Ugandi. Politsei- ja piirivalveametist võtsid üritusest osa piirivalvelaev Pikker ning kaater Pikne. Veeteede ametist oli kohal mitmeotstarbeline laev Eva, Kaitseliitu esindasid tuukrikaatril olnud noorkotkad.

„Kaitseliidu ülema ja noorkotkaste osalus tänasel paraadil on kinnituseks sellele, et kaitseliitlased on samuti mere poole vaatamas ning et meil on ka järelkasvu,“ ütles mereväekapten Jüri Saska.

Vanasadama ning Pirita tee alguse vahelisel merealal peetud tseremoonia leidis aset ligi 500 meetri kaugusel kaldast. Mereparaadil osalenud alused on toimumispaigas kella 15-ni ankrus, olles maismaalt elanikkonnale nägemisulatuses.

Võidupühale pühendatud mereparaade on Eestis korraldatud alates 2006. aastast.