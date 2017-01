FOTOD: Tallinna kesklinnas kipuvad jalakäijad lammutustöödelt lendlevale ehitusprahile jalgu jääma

Tallinna kesklinnas Narva maantee alguses on Foorumi keskuse lähistel lammutustööd täies hoos. Viimastel päevadel on aga kopp jõudnud jalakäijatele nii lähedale, et möödujad peavad arvestama võimalusega saada näkku pahvak ehitustolmu.

Narva maantee 7B aadressil asuva hoone ehitustööd kestavad 2018. aastani, mil teiste uute ärihoonete vahele peaks kerkima uus kõrge ärimaja. Seni oli see osa hoonest veel nõukogudeaegse välimusega. NG Eesti AS tellitud tööd teeb Nordlin Ehitus. Loe veel: Share Tweet