FOTOD | Tallinna kesklinna ärikeskuses käisid taas vargad

Varguse muster kordub selle nädala esmaspäevase kuriteoga. Esmaspäeva õhtul langes Tallinna kesklinnas Narva maanteel asuv Pro Kapitali ärikeskus varguse ohvriks, kui õhtusel ajal tühjendati maja fuajees paiknevat lilleputkat, kohvikunurka ja suka- ning pesupoodi.

Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko sõnul laekus täna politseile teade selle kohta, et ärikeskuse kahest poest ja kohvikust on varastatud erinevaid esemeid. Vargusega tekitatud kahjud on selgumisel. On alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 199 lõige 1 järgi.