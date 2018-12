FOTOD | Tallinna jõuluturul valvavad korda politseinikud

Strasbourgis toimus eile Place Kléberi väljaku lähedal tulistamine, vahendab BBC.

Ametivõimude teatel saabus relvastatud mees jõuluturu lähistele Corbeau silla kaudu umbes kella 20 paiku kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi kella 21 paiku — toim) ja avas tule. Tulistajat ei ole seni tabatud.

Jõuluturu tulistamist kommenteerides ütles Strasbourgi linnapea Roland Ries, et on kaks hukkunut, mitte kolm, nagu algselt arvati: ühel inimesel diagnoositi nimelt ajusurm, mis tähendab, et teda ei saa veel ametlikult hukkunute hulka lugeda; ühel hetkel peab hukkunute arv aga aga siiski vähemalt kolmeni kasvama. 12 inimest sai vigastada, kellest kuue seisund on väga raske, lisas ta.