FOTOD | Tallinn upub talvel maha puistatud graniitkruusa ja tolmu

Kuigi kevad on käes ja lumi on tänavatelt juba mõnda aega kadunud olnud, on Tallinna kõnniteed kaetud paksu talvel libeduse tõrjeks maha puistatud graniitkruusa kihiga ja teid ning majaseinu ja vaateaknaid katab pruunikashall tolmukord.

Tallinna linnavalitsus on väitnud, et tolmu pole võimalik enne külmade lõppu tänavatelt ära pesta. Ometigi saaks juba praegu hakata kokku pühkima kõnniteedele maha puistatud graniitkruusa. Linnakodanikel tuleb poolteist kuni kaks kuud tänavatel ringi käia, kingades ja ketsides kivikesed jalgu hõõrumas. Mõnes kohtas pole asfalti ja betoonkatet kruusa alt nähagi. Samuti saaks juba nüüd paljudes kohtades kokku riisuda maha jäänud möödunudsügisesed lehed. Tallinna linnaga sama hooletud on ka näiteks raudtee-ettevõtted: edasi liikumiseks tuleb jaamade perroonidel graniitkruusas sõna otseses mõttes kahlata.