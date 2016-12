FOTOD: Tallinn aastavahetuse eel - hall ja hämar, aga täis meeleolukat seltskonda

Saabuva aastavahetuse ees on Eesti haaratud kaamosest, mille sarnast pole tükk aega näha olnud - lumi tundub olevat väljamõeldis ja päike ka.

Päise päeva ajal on Tallinna vanalinn just täpselt nii hämar nagu galeriist näha. Õnneks on aga nii lähemalt kui kaugemalt pärit linnas uitajad parajalt värvikad.