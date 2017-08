FOTOD | Tallegg veab praaktibud Tallinna prügilasse. Kas prügila üldse tohib elusaid linde prügina vastu võtta?

Loo alevikus asuvas Talleggi haudejaamas ilmsiks tulnud tibude ebainimlik kõrvaldamine sisaldab veel üht ebaharilikku nüanssi: esmapilgul jääb mulje, et Tallegg rikub prügi käitlemisel reegleid.

Piltidel on näha, et linnujäätmeid vedanud kaubiku lõpp-peatuseks sai Tallinna prügila.

Kuna konteinerite sisu puhul oli osaliselt tegu elusate linnupoegadega, tekib küsimus: kas Tallinna prügila võtab tõesti vastu elusjäätmeid?

Telefonivestluses Tallinna prügila keskkonnaspetsialisti Jana Mehisega selgus, et elusjäätmeid nende ettevõttes vastu ei võeta, prügila pole ju ometi tapamaja. Kuigi Delfi fotograaf jäädvustas, kuidas tema silme alt tõsteti piiksuvate tibupoegadega prügikastid veoki peale ning et prügiauto suundus Tallinna prügilasse, väidab Mehine, et prügilas ei märgatud laadungi ülevaatusel ühtki elusat lindu.

"Kõnealused haudejäätmed (kokku 1,6 tonni) jõudsid eile meie juurde HKScan Estonia AS tellimustranspordiga," märgib keskkonnaspetsialist. "Koorma sisuks on olnud kogu aeg munakoored koos munaräbuga. III kategooria loomsete jäätmetega oli kaasas nõuetekohane saateleht."

Kui teekond haudejaamast prügilasse on kõigest mõne kilomeetri pikkune, siis kui suur on võimalus, et pressi alt eluga pääsenud tibud heitsid kõik just eilseks pärastlõunaks hinge? Tibud võivad ilma toiduta elada 1-3 ööpäeva, pidades vastu munarebust kaasa saadud toitainete varal.