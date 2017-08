FOTOD | Sven Sester kutsus Jaapani ettevõtteid ja teadustöötajaid Eestisse digitaalset ühiskonda arendama

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtus täna Jaapani Esindajatekoja siseasjade ja kommunikatsiooni komisjoni liikmetega, kellega räägiti Eesti e-riigi lahendustest.

"Eestis on võimalik nautida digitaalset elustiili, mis on lihtne ja mugav ning samas kiire ja tõhus," ütles Sester. Ta tõi näiteks, et digitaalne allkirjastamine toob ka majanduslikku kasu, hoides hinnanguliselt aastas kokku vähemalt kaks protsenti SKTst.

"Meie visioon on nullbürokraatia ja üks kord küsimise põhimõte,“ ütles Sester. „Kõik, mida riik saab ennetavalt omalt poolt teha, tuleb ära teha, et vähendada kasutajate koormust." Sester rääkis, et riik on loonud maksude deklareerimise süsteemi, mis on kasutajale kiire ja mugav, koostöös avaliku sektoriga on kasutusel e-kool, kust vanemad saavad laste koolitööst ülevaate, patsient saab jälgida oma digitaalset haiguslugu ja arst kirjutab välja digiretsepte.

Sester rääkis komisjoni liikmetele veel e-valimistest, ID-kaardi kasutusvõimalustest avalikus- ja erasektoris, elektroonilise hääletamise põhimõttest ja e-residentsusest. Ta kutsus Jaapani ettevõtteid ja teadustöötajaid tulema Eestisse, et arendada koos digitaalset ühiskonda.

Sester tutvustas külalistele ka riigikogu ja riigikogu kantselei dokumendihaldus- ja eelnõude menetlusinfosüsteemi ja märkis, et kogu eelnõude menetlemine on paberivaba. Ühe e-lahendusena kasutab riigikogu interneti-põhist platvormi Rahvaalgatus.ee kollektiivsete pöördumiste esitamiseks, ettepanekute üle arutlemiseks ja suhtluseks kodanikega.