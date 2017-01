FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Valgamaal süttis põlema kuue korteriga mõisa abihoone, hukkus üks inimene

Täna varahommikul süttis Valgamaal põlema vana mõisakompleksi hoone, milles asub kuus korterit. Kella poole kaheteistkümne ajal leiti hoone rusudest hukkunud inimene.

Häirekeskus sai kell 7.42 teate, et Valgamaal Palupera vallas Hellenurme külas põleb hooldekodu vastas olev vana mõisa abihoone, Tallimäe elamu, kus on panipaigana kasutatav karjalaut ning elamuosa, milles on kuus korterit. Teatamise ajal ulatusid leegid hoone katusest välja ning suitsu oli näha mitme kilomeetri kaugusele.

Päästjate saabumise ajal väljusid hoonest viis alumise korruse elanikku. Nendest ühe, liikumisraskustega elaniku väljasaamist abistasid päästjad. Ühe isiku asukoht oli esialgu päästjatele teadmata.

Suitsusukeldumise varustuses ja termokaameraga päästjad otsisid läbi kõik korterid, otsingutöid takistas tulekahju suur levik. Päästjad hankisid lisakustutusvett 250 meetri kaugusel olevast paisjärvest. Kella poole kaheteistkümne ajal leiti hoone rusudest hukkunud inimene.

Palupera vallavanem Terje Korss ütles Delfile, et põles mõisakompleksi kuuluv abihoone, mis asub peahoonest üle tee. Sama katuse all on laut, mida ei kasutata juba ammu, garaaž ning teises hoone tiivas on kuus korterit, millest viies elasid inimesed. Osad korterid olid erastatud, teised olid vallale kuulunud sotsiaalkorterid. Korss lausus, et tulekahjus koduta jäänud inimesed on viidud kas valla teistele sotsiaalpindadele või sugulaste juurde.

Põlenud hoone lähedal elav veskiemand Mae Juske kirjeldas, et märkas tulekahju hommikul kella kaheksa ajal eterniitkatuse põlengust tulevate praksude ja paukude tõttu. "Jumal tänatud, et oli rahulik ilm. Mis oleks saanud, kui tuul oleks vales suunas..." märkis Juske, viidates sellele, et põlenud tallihoone asus keset mõisakompleksi ning majast üle tee asub Hellenurme 300 elanikuga hooldekodu.

Juske sõnul tuli kohapeale vähemalt kaheksa tuletõrjeautot. Kustutustöödeks võeti vett nii Hellenurme veski ees asuvast veevõtukohast kui ka lähedal asuvast järvest.

Tegemist oli mõisa peahoone vastas oleva kümneid meetreid pika ja kõrge katusega kivist tallielamuga, mida rakendati sotsiaalmajana - hoones elas alla kümne inimese.

"Omapärane uhke suur hoone. Muinsuskaitseliselt on ta kindlasti hävinud. Kõik see mõisaaegne puitkarkass, mis seal üleval oli, katuse räästad ja kogu see konstruktsioon - see on küll täiesti hävinud kogu maja pikkuses," kirjeldas Juske.

Kohalike sõnul kahtlustatakse, et tegemist võis olla inimtekkelise tulekahjuga, kuid täpsema tulekahju tekkepõhjuse selgitab uurimine.

Kohal olid päästjad Elva, Otepää, Tartu, Annelinna (Tartu) ja Tõrva päästekomandodest ning neid toetavad Rõngu vabatahtlikud.