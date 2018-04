FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Politsei otsib Suurupis kaduma jäänud relvastatud kolleegi

Harjumaal Suurupis käivitus täna õhtul suur politseioperatsioon, kuhu on kaasatud ka kopter. Kohalikud elanikud olid mures, sest toimuva kohta puudus esialgu igasugune info. Selgus, et otsitakse kadunuks jäänud politseinikku, kellel on ka relv, kud kes ei ole ohtlik.

Täna pöördus politseisse politseiniku abikaasa, et 44-aastane Marek ei ole alates esmaspäevast koju tagasi tulnud. Praeguse seisuga ei ole õnnestunud mehega ühendust saada lähedastel ega ka kolleegidel. „Viisime täna ajavahemikul 16.00 kuni 20.00 läbi maastikuotsingud, kuhu oli kaasatud kümneid politseinikke. Seni on otsingud olnud tulemusteta, kuid jätkame oma tegevusi mehe leidmiseks. Hetkel me ei oska öelda, kus tema asukoht olla võib. Samuti on meil teada, et Marek võttis esmaspäeval peale vahetuse lõppu töökohast lahkudes kaasa oma teenistusrelva ning seni ei ole me ka relva leidnud,“ lausus operatiivjuht Urmas Krull. Kadunud politseinik Marek on ligi 180 sentimeetrit pikk, tugevama kehaehitusega ja heledama peaga. Tal võib seljas olla tume jope ning tumedad jalanõud. Kui näete pildil olevat meest, siis palun võtke ühendust numbril 112. Kadunud politseinik Marek Foto: PPA Harku valla elanike Facebooki grupis käis politseioperatsiooni teemal elav arutelu. Räägiti ringitiirutavast kopterist ja fotoga ukselt uksele käivatest politseinikest, kes küsivad, kas pildil kujutatud meest on nähtud.