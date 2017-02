FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Pirital on torulekke tõttu teeolud keerulised, politsei palub autojuhtidel olla väga tähelepanelik

Pirital Randvere tee ja Merivälja tee ristmikul on veeavarii tõttu liiklusolud keerulised.

"Brigaad tegutseb, tunni jooksul peaksime saama vee sulgeda. Teavitame inimesi, kes seal elavad. Tekkinud auk saab ülehomseks taastatud. Tellitud on ka libedusetõrje," ütles Delfile Tallinna Vee kommunikatsioonispetsialist Maret Martsepp.

Lekkimisi põhjuseks on Martsepa sõnul suur temperatuuri kõikumine.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et sündmuspaigal on tee ligikaudu poole kilomeetri ulatuses väga libe ning see on kaasa toonud ka juba ühe avarii.