FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Päev pärast surmavat noarünnakut on välisturiste Hurghadas oluliselt vähem, politsei kontrollib kõigi dokumente

Tuntud reisisihtkohas Egiptuses Hurghadas on päev pärast võigast noarünnakut välisturiste märgatavalt vähemaks jäänud ning turvakontrolli oluliselt suurendatud.

Hurghadas kohapeal elava eestlanna sõnul oli ta tapatöö toimumise ajal perega linnas. Kohaliku meedia teatel rääkis terrorist väga hästi saksa keelt, mistõttu keegi ei osanud aimatagi, mis kavatsused noormehel on. "Poiss oli läinud sakslannade juurde, suhtles nendega. Väga kiiresti oli tõmmanud püksivärvli vahelt välja noa ja sorganud ühele turistile rindkerre kolm korda ja siis teisele kolm korda. Hotelli töötajad nägid seda ja jooksid kohe sündmuskohale, kurjategija pani koheselt ja kiirelt jooksu," kirjeldas naine.

Kohaliku meedia teatel läks terrorist ka teise hotelli - talle järgnesid turvamehed ja kohalikud - ning seejärel suutis ta vigastada veel nelja turisti. "Teise hotelli turvamehed võtsid ta kinni. Politsei ja kiirabi tulid väga kiiresti," lisas eestlanna.

"Hetkel on rand suletud ja politsei igal pool väljas kontrollimas inimeste dokumente. Hurghada linnapea käis haiglas olevaid turiste isiklikult külastamas ja soovis neile head paranemist," lisas kohapeal elav eestlanna.

Kohaliku meedia teatel oli politsei kurjategijalt küsinud, miks ta niimoodi turistidele tegi. Noormees vastas, et Allah käskis tappa neid, kes pole moslemid. Selle peale oli politsei toonud koraani ja küsinud, et mees näitaks täpselt, kus taoline asi kirjas on - koraan ütleb, et ilma põhjuseta ei tohi tappa ning et see võrdub samaga, nagu oleksid tapnud kogu maailma. "Selle peale oli poiss hakanud nutma," lisas eestlanna.

Täna viidi terrorist Kairosse ning ta on vahi all. Eestlanna jagas Delfiga ka pilte, mis kohalike elanike seas ringlevad.

"Kohapeal on olukord rahulik, Hurghada ja El Gouna on tavapärasest rahulikumad," kirjeldas turistina kohapeal viibiv teine eestlanna.

Päeval, mil Hurghada rannas kaks sakslannat surnuks pussitati, toimusid kuurorti lähedal El Gounas neljad pulmad. Samas oli muud rahvast varasemaga võrreldes vähem ringi liikumas.

Praegusel hooajal liigub tänavatel rohkem kohalikke turiste. "Praegu pidavat olema itaallaste hooaeg, ent neid just palju näha pole," märkis eestlane.

Eestlanna, kes traagilisel õhtul just Hurghadas viibis, võtab rünnaku kokku järgmiselt: "Õnnetus, mis aset leidis ning kahe inimese surmaga lõppes, oli individuaalne akt ega mõjuta inimeste julgeolekut suuremas plaanis."

Eilse rünnaku lähedal asuvas hotellis viibiv Eesti noormees kirjeldas, et hotellis käbi elu samamoodi edasi. "Umbes 95% külastajatest on egiptlased. Olin ise toas sellel ajal, kui rünnak toimus ja midagi ei kuulnud."

Rünnakus hukkus kaks turisti

Eile Egiptuse kuurortlinnas Hurghadas kaks Saksa turisti tapnud ja veel mitut haavanud mees oli 27-aastane Rahman Badawy, Kafr al-Shaikhi provintsist Qallini linnast. Tal polnud varasemaid karistusi ja tal oli kodukohas hea maine.

Uurimise kohaselt saabus ta Hurghadasse samal päeval ja ostis linnast noa, mida ta kasutas rünnakus, vahendas kohalik meedia.

Seejärel ostis ta pileti rannale ja peale sisenemist pussitas kohe kolme naisturisti. Seejärel läks ta teisele rannale ja pussitas veel kolme turisti.

Hurghadas on praegu turismihooaja tippaeg ning 90 protsenti hotellidest on välja müüdud. Turismiettevõtjad kardavad, et rünnak mõjub turismitööstusele halvasti.

Julgeolekujõud on suurendanud turvameetmeid Hurghada ümbruses. Rünnaku käigus karjus ründaja araabia keeles: "Hoidke eemale, ma ei taha egiptlasi." Ründaja on vahistatud.

Hurghada on linn Punase mere rannikul. See on ka Eesti turistide seas juba aastaid ülipopulaarne. Paraku on seal turiste rünnatud varemgi. Näiteks 2016. aasta jaanuaris pussitasid islamiäärmuslased kolme inimest.