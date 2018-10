FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Naaber traagilisest gaasiõnnetusest: too maja on ebakvaliteetne ja ohtlik

Kakumäe vaikse elamurajooni elanikud on juhtunust šokis: gaasimürgituse tõttu kaotas elu kaks väikest last. Üks naaber viitab kehvale ehituskvaliteedile.

"Seal vahetusid elanikud väga tihti. Olen kuulnud, et väga ebakvaliteetne ehitus," sõnas üks naaber Delfile. Kohalikud teadsid rääkida, et see paarismaja kerkis circa 10-11 aasta eest. Kiire arvutus näitab, et toonase kinnisvarabuumi lõppfaasis. Sama naaber teadis rääkida, et väidetavalt olla gaasi väljalaske toru läbi maja läinud, ehkki tegelikult peaks see minema otse katlast õue. Seda, kas see nii ka oli, ei ole hetkel ükski võimuesindaja kinnitanud.

Kohalikud märkisid, et pere kolis sisse reedel. Delfile teadaolevalt kuulus hoone neile juba ammusest ajast, aga pikemat aega polnud nad seal ise elanud. "Eile jalutasin siit koeraga mööda kui sireenid käisid. Alles hiljem kodus lugesin ja siis hakkas paha, nii halb! Täielik tragöödia, seda poleks osanud oodata," sõnas üks naabritest.

Antud piirkonnas on gaasiettevõtteks Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Selle juhatuse liige Andres Davõdov märkis Delfile, et on päästetööde juhiga vestelenud ja võib kinnitada, et nende tehniliste süsteemidega on kõik korras. "Meie torudes riket pole. Meie gaasitorustik on kuni krundi piirini - siis on liitumispunkt ja kliendi torustik," märkis ta.

Üks naaber viitas, et üks selle hoone suuri miinuseid olevatki, et süsteem on hoones sees kehvasti ja ohtlikult ehitatud.

Eile õhtul teatas Põhja ringkonnaprokuratuur, et pere 4- ja 7-aastane laps surid gaasimürgituse tõttu. Kiirabi toimetas samast majast haiglasse tervisekontrolli kaheaastase lapse ning laste vanemad.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild ütles eile, et kõik traagilise sündmuse asjaolud selgitatakse välja uurimises. "Esialgse info pinnalt on alust arvata, et kriminaalmenetlus keskendub eelkõige sellele, kas majja paigaldatud gaasisüsteem ja selle kontroll vastas kõigile nõuetele."