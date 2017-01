FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Mees pääses napilt kõrghoone ehituselt kukkunud puitpiirde tabamusest

Teisipäeva õhtul leidis Maakri kvartali 30-korruselise büroohoone ehitusel aset ohtlik vahejuhtum, kus juhuslik möödakäija oleks suure puulatiga äärepealt pähe hoobi saanud.

"Täna [eile - toim.] kella 17.20 ajal lendas suure pauguga vastu Maakri 19/21 hoone katust suur punane tellingu osa (ligi 3 meetrit pikk "palk")," kirjeldas intsidendi pealtnägija.

"Muidu ei olekski teadnud, et ülalt midagi alla kukkumas on, kui see kolakas poleks maandunud kõigepealt jubeda pauguga vastu hoone vana osa katust. Seejärel lendas see kolakas sealt alla sõiduteele täpselt sinna kohta, kus ka inimesed teed ületavad (seal asub ka maa-alusesse parklasse sisse-väljasõit)," selgitas ta.

Pealtnägija sõnul oli vaid suur õnn, et üks meesterahvas piirdetalaga vastu pead ei saanud. "Kuna ta rääkis telefoniga, siis ei lasknud ta end häirida ka sellest, et laua kukkumisel vastu katust käis jube pauk. Alles siis hüppas ta paar sammu tagasi, kui see kolakas alla asfaldile oli lennanud."

Tunnistaja kinnitusel oli vaid loetud sekundid hiljem ohutuspiirde osa tänavalt ära viidud ja 5-6 valgetes kiivrites ehitusmeest lahkusid kiiruga sündmuspaigalt.

Vana hoone katusel, kuhu kõrgelt langenud laud esmalt kukkus, kahjustusi näha ei olnud. Sündmuspaigal käinud Delfi fotograaf ei märganud samuti ühtegi selgelt tuvastatavat purustust.

Merko: võtame ohutuse tagamiseks tarvitusele täiendavad abinõud

Maakri 19/21 kvartali 30-korruselist büroohoonet ehitava ASi Merko Ehitus Eesti projektijuht Taavi Lipp kinnitas intsidendi toimumist.

"Alltöövõtja teostas materjalide tõstmise töid, mille käigus takerdus last korrusele paigutatud tõsteplatvormi ohutuspiirde taha, mille tagajärjel ohutuspiirde laud platvormi küljest lahti tuli ja kukkus all oleva sama maja madalamale katuse osale, kust libises edasi tänavale," kirjeldas ta vahejuhtumit.

"Õnnetuses keegi õnneks vigastada ei saanud ning vabandame tekkinud olukorra pärast," lisas ta.

Merko Ehitus on algatanud objektisisese juurdluse, selgitamaks välja, kuidas ohtlik vahejuhtum aset sai leida. "Lisaks võtame tarvitusele täiendavad abinõud, tagamaks ohutus nii tänaval liikujatele kui kogu ehitusobjektil," lubas Lipp.