FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kaheksandalt korruselt kukkunud mees pääses luumurdudega, korterielanikud on teadmatuses

Paldiski maanteel kukkus jaanirõõmude nautimisega liiale läinud korterielanik kaheksandalt korruselt puude otsa. Mees sai mitmeid luumurdusid, kuid pääses õnneks halvimast.

Kui kohalikelt elanikelt põgusalt uurida, kes kukkunud kodanik on või millise korteriga täpsemalt tegu on, vaatavad kõikide seast vastu küsivad näod. Huvitav, kuidas on võimalik mehel öösel alla kukkuda ja meediakajastust leida ning samal ajal naabrite seas oma vägiteoga tundmatuks jääda? Majaelanikud tundusid kõik õndsas teadmatuses olevat.

Sündmuskohal on siiani näha oksaraage, mis puuvõrasse takerdunud mehe tõttu ära murdusid. Mõned meetrid eemal lebas ka tühi kaheliitrine õllepudel.

Jaanipäeval kukkus Tallinna kesklinnas kaheksandalt korruselt alla mees, kes takerdus puuokstesse ning pääses päästjate abil eluga, kuigi luumurdudega.

"35aastane mees kukkus alla 8. korruselt, aga takerdus all oleva puu okstesse," rääkis Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas Õhtulehele.

Päästjad tõid palja mehe redelauto abil alla ning andsid ta kiirabitöötajate hoole alla.

Mis asjaoludel aknast kukkumine juhtus, ei tea. Ühe õnnetusmajas elava mehe sõnul pole tegemist maja põliselaniku, vaid ilmselt üürnikuga. Mees sõnas, et sellel inimesel läks igal juhul hästi, lugu võinuks hoopis hullemini lõppeda.

Juhtumi asjaolud selgitab välja politsei.

