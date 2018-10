FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kahe lapse surmaga lõppenud gaasiõnnetus Kakumäel: pere oli kaua kodust eemal, naasti reedel. Gaasifirmast öeldakse, et nende süsteemid on korras

Kakumäe elamurajoon on populaarne just lastega perede hulgas. Sinna soetas kahekorruselise maja ka kolmelapseline pere. Samal tänaval kaua elanud inimene väitis, et nad kolisid sisse alles hiljuti. "Siin vahetuvad elanikud väga tihti. Maja on väga ebakvaliteetne," arutles ta. Vahepeal seisis maja mõnda aega tühjalt. "Selle paarismaja teine pool on juba ka kolmandate või neljandate omanike käest," lisas ta. Üks kohalik täpsustas siiski, et antud perekonnale on maja kuulunud pikemat aega, nad lihtsalt vahepeal ei elanud seal ise sees - naasti alles nüüd reedel.

Kahjuks polnud gaasiseadmetega kõik korras. Eile õhtul teatas Põhja ringkonnaprokuratuur, et pere 4- ja 7-aastane laps surid gaasimürgituse tõttu. Kiirabi toimetas samast majast haiglasse tervisekontrolli kaheaastase lapse ning laste vanemad.

Päästjad kontrollisid sama gaasitrassiga ühendatud maju veendumaks, et ühegi teise maja elanikud ei ole ohus. Konkreetne gaasitrass varustas kolme tänavat, kus praeguseks oli tuvastatud gaasileke kokku 12 majas. Tänavate gaasikraanid keerati kinni, praeguseks on need taas avatud.

Antud piirkonnas on gaasiettevõtteks Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Selle juhatuse liige Andres Davõdov sõnas Delfile, et on päästetööde juhiga vestelenud ja võib kinnitada, et nende tehniliste süsteemidega on kõik korras. "Meie torudes riket pole. Meie gaasitorustik on kuni krundi piirini - siis on liitumispunkt ja kliendi torustik," märkis ta.

Tema sõnutsi oli ka teiste lekete puhul tegu klientide enda torustikega, teadaolevalt oli nende puhul siis mikrolekked, mis tervisele ohtu ei kujuta. "Praeguseks on gaasikraanid taas avatud," viitas ta.

Ta tunneb perekonnale kaasa. Ka teistel inimestel soovitab ta kontrollida, kas gaasisüsteemiga on kõik korras. "Vaadake paigaldist, lõõre," märkis ta.