Täna õhtul leiti Tallinnast Kadriorust Weizenbergi tänavalt, otse Luigetiigi vastast naise surnukeha.

Politsei teatas Delfile, et väliseid vägivalla tundemärke surnukehal ei leitud, ei ole välistatud, et isik võis tarvitada narkootikume.

Sündmuskohal viibiv Delfi ajakirjanik teatab, et praeguseks hakkab olukord lõppema, surnukeha on ära viidud, politsei on samuti lahkumas.