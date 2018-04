FOTOD SÜNDMUSKOHALT | 4-aastane pisipoiss ja tema vanaema vajusid läbi jää, nende elu päästis juhuslik mööduja

See on järjekordne näide, et jää on juba äärmiselt nõrk ning veekogude läheduses tuleb jääga seotud ohtudele teravdatult tähelepanu pöörata. Eriti kui kaasas on väikesed lapsed.

Lõuna päästekeskus ootab infot hädasolijad jõest välja aidanud naise kohta, kes päästis sellega kahe inimese elud.