FOTOD | Suitsiidiennetuspäev kattis Stroomi ranna kingadega

Rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva raames asetati Tallinnas Stroomi rannas toimunud aktsiooni "Ole olemas!" käigus rannale 183 paari kingi mullu vabatahtlikult elust lahkunud Eesti inimeste mälestuseks.

"Kõige olulisem on olla suitsiidimõtetega inimese jaoks olemas, võtta ohumärke tõsiselt ja aidata tal kiiresti abi leida," ütles Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa aktsioonil. "Kedagi ei tohi jätta raskes olukorras üksi, vaid nii saab ära hoida kõige traagilisemaid tagajärgi."

Täna päeval Tallinnas Stroomi rannas toimunud aktsiooni "Ole olemas!" käigus asetati rannale 183 paari kingi mullu vabatahtlikult elust lahkunud Eesti inimeste meenutuseks. Kingade juurde pandi lausekatked, millega võiks sarnases olukorras inimeste poole pöörduda.

"Enesetapud on Eesti jaoks probleem ja ainus viis nende vähendamiseks on pöörata ümbritsevate inimeste muredele suuremat tähelepanu ka ülejäänud 364 päeval aastas. Meie sõnum on lihtne – rohkem tähelepanu ja hoolimist aitab vähendada enesetappude arvu Eestis," ütles Oidermaa. "Samas ei saa jääda lootma ainult üksikisikutele, ka riigina peaksime senisest enam pöörama ennetusmeetmetele tähelepanu. Näiteks tuleks parandada depressiooniravi kättesaadavust ja tuua ennetustegevusi juba kooliprogrammidesse."

Igal aastal sureb kogu maailmas enesetapu tagajärjel enam kui 800 000 inimest, enesetapukatseid tehakse hinnanguliselt kokku 20 miljonit. Eestis hukkus enesetapu tõttu 2016. aastal 183 inimest, viimase viie aasta poiste ja noorte meeste (vanusegrupp 10-24 aastat) surmadest moodustavad need veerandi. Kui ülemaailmselt on aastas 100 000 inimese kohta 11,4 enesetappu, siis Eestis ulatub see näitaja 14,1-ni.

Aktsiooni korraldas MTÜ Peaasjad, mis tegeleb noorte vaimse tervise teemalise ennetustööga.