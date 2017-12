FOTOD | Stockmanni ees Tallinna südalinnas on massiivne veeavarii

Politsei ohjab kohapeal olukorda, millest avarii tekkis ja kaua likvideerimisega aega läheb, pole selge.

Tallinna Vee pressiesindaja Eliis Venniku sõnul juhtus Pronksi tänava 19 juures veeavarii, mistõttu on Pronksi-Kunderi ristmik veel all ja ka liiklus häiritud. "Tallinna vee brigaad on sündmuskohal ja tegeleb avarii kõrvaldamisega," ütles Vennik Delfile ja lisas, et esimesel võimalusel on kavas alustada kaevetöödega.

Vennik rõhutas, et tarbijad avarii tõttu veeta ei jää.

Tallinna Vesi palub ebamugavuste pärast vabandust. "Hetkel ei ole veel tööde lõpetamise tähtaeg teada," ütles Vennik.

Politsei reguleerib kohapeal liiklust ja palub võimalusel ristmikku vältida või juhinduda ajutistest liiklusmärkidest.