FOTOD | Sotside volikogu seadis sihte järgmisteks riigikogu valimisteks

Täna Tallinnas kogunenud sotside volikogu valis oma uueks juhatajaks Elva abivallavanema ja senise volikogu asejuhataja Marika Saare ning uueks asejuhatajaks aktiivse Tallinna sotsiaaldemokraadi Hanno Matto.

"Marika Saar on teinud head tööd nii Elvas, sotside Tartumaa piirkonnas kui ka volikogu asejuhina. Kindlasti on Marikal anda volikogule palju uut hingamist ning annab omalt poolt tugeva panuse valmistumaks Riigikogu valimisteks," kommenteeris sotsiaaldemokraatide peasekretär Kristen Kanarik.

Saare sõnul tahab ta muuta erakonna volikogu tööd senisest veelgi sisukamaks, elavdada erakonnasisest demokraatiat, tugevdada organisatsiooni läbi kaasamise juhtimisotsustesse.

"Äsjastel kohalikel valimistel tõestasid sotsiaaldemokraadid end jõuliselt mitmes maakonnas, linnas ja vallas, aga mitmes piirkonnas ei suutnud me oma potentsiaali realiseerida. Meil tuleb nüüd teha põhjalikud analüüsid ja vaadata lootusrikkalt tulevikku. Olukorras, kus riigikogu valimisteni on jäänud vaid aasta ja mõni kuu jagub volikogu uutel juhtidel väljakutseid nii sotsiaaldemokraatide kandepinna laiendamisel kui erakonna töö paremal korraldamisel ja juhtimisel," märkis ta ja rõhutas, et juba täna algas töö riigikogu valimisteks ettevalmistamise ja sotside valimisprogrammi koostamisega.