FOTOD | Sotside kontoriesine plakat kleebiti täis Sinise Äratuse reklaamlehti

Sotside plakat #sotsid sai täiskleebitud võõrkehasid, mis kirjutasid, et vabadus on etniline, "loodus, rahvus, iseseisvus" ning reklaamisid Sinist Äratust mitmel muul viisil, neile omases etnofuturistlikus kujunduses.

Sinise Äratuse juhatuse liige Fedor Stomakhin esmajoones kleebiste kohta midagi öelda ei osanud. "Ma ei tea midagi," ütles ta unise häälega ning katkestas kõne.

Seitse minutit hiljem võttis sinine ärataja aga uuesti ühendust ning selgitas, et Sinine Äratus organisatsioonina sotside plakati täiskleepimisega seotud ei ole. "Jagasime kleepse liikmetele laiali," tõdes Fedor, et nii sai Sinise Äratuse reklaame ka eelmisel aastal jaotatud. Ise noormees Tartust pealinnarahva tegemisi ei tea.

Et EKRE noorteühenduse liikmed võinuks neid sotside plakatile kleepida, seda Fedor ei välistanud. Vastupidi, nii ta ka spekuleeris, et salapärased kleepijad võisid tegutseda omapäi. Lisaks leidis ta võimaliku, et sotse võis kiusamas käia ka mõne muu erakonna pahatahtlik liige.