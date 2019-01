FOTOD | Sotsid andsid valimiskomisjonile üle oma valimisnimekirja

Ossinovski meenutas, et kui veel neli aastat tagasi oli sotsidel valimisringkondade esinumbrite seas ainult üks naine, Helmen Kütt, siis sel korral on naisi neli korda rohkem – lisaks Kütile Järva- ja Viljandimaal veab Harju- ja Raplamaa nimekirja Marina Kaljurand, Tartus Heljo Pikhof ja Narvas Katri Raik. Ühtekokku on naisi sotside nimekirjas enam kui kolmandik – 45 naist ja 80 meest. Noorimad kandidaadid on 21-aastased, vanim kandidaat on Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel kandideeriv 79-aastane Jaak Kangilaski.

Järgmises riigikogu koosseisus tahavad sotsiaaldemokraadid jätkata laste heaolu parandava poliitikaga. „Kui me soovime, et iga järgmine põlvkond elaks eelmisest paremini, tuleb meil jätkuvalt investeerida iga lapse paremasse haridusse, tervisesse ja heaolusse,“ ütles Ossinovski. Selle teemaga on sotside valimisnimekirjal ka väga isiklik puutumus – 125 kandidaadil on kokku 246 last, 115 lapselast ja üheksa lapselapselast.

Järgmiste sammudena lubavad sotsiaaldemokraadid muu hulgas lasteaiakohtade kohatasu kaotamist, lühemaid ravijärjekordi lastele, lastetoetuste jätkuvat tõusu, lisaraha andmist koolilaste kultuuriürituste külastamiseks ja noorte tuleviku fondi loomist.