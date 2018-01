FOTOD | Sörulased said päris isioma aabitsa

Täna õhtul toimus Saaremaal, Anseküla seltsimajas suur sõrulaste pidu-tähistati EV100 ja esitleti "Sörulase aabitsat."

Sõrvemaaks nimetavad Saaremaa suurimat poolsaart põliselanikud sõrulased, kellel on sõrulaste kombed, rahvariided, mõtted, laulud on ikka teistmoodi, kui muidu saarlastel. Need on sõrulastele omad. Teistsugune on ka sõrve keel. Nii saidki sõrulased valmis päris isioma aabitsa, mis on on esimene otsast lõpuni täielikult sõrvekeelne.

Seltsimaja ees avati mälestuskivi, millel märgis EV 100 ja nii saab aastate möödudes lugeda, et just siin ja sellel kuupäeval oli tol hetkel EV100 sünnipäev.