Soomaal on alanud taas viies aastaaeg, mis on toonud endaga kaasa ​ ​ suurvee. Üleujutatud on ka sõidutee, mis on raskesti läbitav.

Soomaa piiril Tohvri külas on tee üleujutatud ning madalama sõiduautoga sealt läbi ei saa. Ligi nädal aega kestnud vihmasajud on toonud Soomaale tänavuse aasta suurima üleujutuse.