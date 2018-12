FOTOD | Smilersi tramm tegi avarii. Õnnetusse sattunud autojuht oli kadunud.

Täna hommikul kella seitsme paiku juhtus liiklusõnnetus Tartu maantee ja Liivalaia ristmikul, kui kokku põrkasid tramm ning sõiduauto Opel. Avarii tõttu jäi trammiliiklus Tartu maanteel seisma.

Kohale saabusid politsei ning päästeamet, et õnnetuse asjaolusid fikseerida. Palju kannatada saanud sõiduauto juht oli aga sündmuskohalt kadunud. Teda otsiti nii õnnetuspaiga lähedalt kui ka autost, kuid temast polnud jälgegi.

Politsei pressisesindaja kinnitas, et Opeli juht oli sündmuskohalt vehkat teinud, kuid lisas, et keegi õnnetuses viga ei saanud. Samuti lisas politsei, et sündmuskohal pole liiklus häiritud, mistõttu hommikusel tipptunnil ummikut tekkida ei tohiks.

Alles nädala jagu tagasi ristiti aga õnnetusse sattunud tramm kultusansambli Smilers järgi. Tänases õnnetuses sai Smilersi trammil kannatada esiots, kuid trammijuhi ning reisijatega tundus olevat kõik korras. Sündmuspaigale saabus hiljem ka kiirabi.