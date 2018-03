FOTOD | SmartLynxi esindaja kinnitab: õnnetusse sattunud lennuk oli tehniliselt korras

Foto: The Aviation Herald

Läti lennuettevõtte SmartLynx esindaja Ilva Priedniece kinnitas, et eile Tallinna lennujaamas hädamaandumise teinud lennuk Airbus A320-214 oli tehniliselt korras, hoolimata sellest, et lennumasin oli 18 aastat vana ning õnnetuse hetkeks oli kogunenud 45 002 lennutundi.

Priedniece rõhutas, et kõik nende lennukid läbivad regulaarselt kontrolle, mille puhul järgitakse kõrgeimaid nõudmisi. "Reisijate ja meeskonna turvalisus on meie kõige olulisem prioriteet," sõnas Priedniece Delfile.

Lennuk tõusis Tallinna lennujaamast õhku kell 12.03 ning tiirutas Tallinna kohal. Kell 17.03 tegi Airbus A320-214 esimese maandumiskatse suunaga Lagedi poole, kuid lennurajale lähenemisel põrkus lennuk vastu lennurada, näha oli sädemeid, kirjeldas sündmuse kulgu The Aviation Herald.

Siiski kogus lennuk taas kõrgust, tegi vasakpöörde ja pardal viibinud meeskond teavitas lennujaama hädaolukorrast. Airbus A320-214 maandus lennurajale suunaga Ülemiste järve poole. Pealtnägija sõnul oli kuulda paugatust, kui lennuk maandus. Maandumisraja lähistele jäi aerobussist maha teliku luuk.

Tegu oli treeninglennuga ja seetõttu ei viibinud pardal reisijaid. Lennukis oli kokku seitse inimest - kaks pilooti, neli praktikanti ning lisaks Lennuameti inspektor.

Kaks meeskonnaliiget vajas haiglas kerget arstiabi. Lennuk toimetati lennurajalt ära täna hommikul veidi enne kella kaheksat.

Ohutusjuurdluse keskus klassifitseeris juhtunut kui õnnetust ja algatas ohutusjuurdluse ning võttis asitõenditena enda valdusse pardasalvestid, et analüüsida nendelt saadavat infot.

SmartLynx on Lätis 1992. aastal registreeritud ettevõte ning õnnetusse sattunud lennukit haldas SmartLynx Estonia, mis on Läti ettevõtte tütarfirma. Eesti ettevõte asutati aastal 2012 ning mullu tegi see Tallinna lennujaama kaudu 3167 tšarterlendu ning teenindas 229 625 reisijat.