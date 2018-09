FOTOD | Sissemurdmised ja kahtlane varitsus: lõunaeestlasi terroriseerib tundmatu valge kaubik

Tartu jaoskonna politseimajor Üllar Sõmera sõnas Delfile, et Tatra külas juhtunu osas käib kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb omavolilist sissetungi. "Keegi oli majaakna lõhkunud, majas sees asjades sobranud. Esmasel vaatlusel ei osatud öelda, mida ja kas üldse varastatud on. Uurimine käib," sõnas Sõmera.

Niisamuti tõdes Sõmera, et rändmustlaste elik romade kohta, kes ringi sõidavad ja erinevat kaupa müügiks pakuvad, saab politsei iganädalaselt ja üle Eesti teateid. "Rändrahvana on nad väga liikuvad, täna siin, homme seal. Kahjuks mõned neist põhjustavad teinekord ka probleeme, ent samamoodi põhjustavad probleeme kõik teisedki rahvad ja rahvused," ütles Sõmera.

Sõmera rõhutas, et kui kellelgi on kahtlus, et toime pannakse süütegu, olgu ta siis mustlane või mõni muu, palub politsei sest teada anda. Kahtluste jagamine kogukonnaga on Sõmera meelest õige samm, see teeb valvsaks ja aitab loodetavasti vältida olukordi kus inimesed oma vara võõraste pilkude ja sügelevate sõrmede ette jätavad ning tavapärasest enam oma kodu ja vara kaitsele mõtlevad. "Tihti edastavad kogukonnad selliseid tähelepanekuid kahtlastest sõidukitest ka politseiga. Enamasti nende lähemal kontrollimisel midagi ohtlikku või ebaseaduslikku ei avastata, kuid teinekord on tabatud tõepoolest ka neid, kes on varguse toime pannud või vargusplaani sepitsevad," kirjeldas ta.

Ühtlasi palus Tartu jaoskonna politseimajor, et kui kellelgi on täiendavat infot isikutest, kelle ringiluusimine näib kahtlane, tasub seda teadmist sotsiaalmeedia kõrval kohe ka politseinikega jagada ning meelde jätta võimalikult täpne isikukirjeldus. "Kahtlaste sõidukite puhul on kõige olulisem märkida üles selle registreerimisnumber, et asjaolude selgitamine võimalikult kiiresti kulgeks," selgitas Sõmera.

"Väiksemates kogukondades tunnevad kõik üksteist ning mõne võõra sõiduki või inimeste külavahele sattudes ei jää see märkamata. Iga selline pole mõistagi potentsiaalne varas, vaid enamasti täiesti tavaline turist. Valvsust mõistagi ei tohi kaotada ja kahtluste korral võiks kohe politseiga nõu pidada," lisas politseimajor Üllar Sõmera lõpetuseks.