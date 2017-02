FOTOD: Siseminister autasustas missioonil käinuid medaliga

Täna andis siseminister Andres Anvelt üle medalid 15 rahvusvahelisel tsiviilmissioonil Eestit esindanud inimesele.

„Paljudele inimestele on missioonil kohatud eestlased esimene kokkupuude meie riigiga, mistõttu just missioonil viibijad on need, kes saavad jätta meie riigist positiivse esmamulje ja panna Eesti inimeste jaoks maailmakaardile,“ rõhutas Anvelt tänukõnes.

Eesti on pikaajalistesse missioonidesse panustanud alates 1996. aastast, sellest ajast on Eesti osalenud 16 missioonil kokku üle 100 eksperdiga. Praegugi on meie inimesed neljal välismissioonil – Ukrainas, Kosovos, Afganistanis ja Palestiinas.

Kõik missioonimedali pälvinud koos ministriga Foto: Siseministeerium

Missioonimedal antakse kõigile pikaajalisel rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalenud siseministeeriumi või tema valitsemisala asutuse ametnikele ja töötajatele, samuti nende koostööpartneritele. Koos täna medali saanutega on siseministeeriumi missioonimedali saanud 69 inimest.