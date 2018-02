FOTOD | Siseministeerium: idapiiri ehitus läheb maksma 118 miljonit eurot rohkem kui arvati

Siseminister Andres Anvelt sai täna Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) kalkulatsiooni, millest selgus, et idapiiri ehitus osutub arvatust üle 2,5 korra kallimaks.

2015. aasta veebruaris valitsuskabinetile esitatud esialgses hinnangus läinuks idapiiri ehitus maksma 79 miljonit eurot, kuid värskelt valminud ehitusprojektide kohaselt läheb idapiir 118 miljonit eurot kallimaks.

„Idapiiri ehitus läheb edasi nagu ka eelnevatel aastatel. Tänavuseks aastaks samuti tegevused planeeritud ja need jätkuvad. Eesti saab endale parima idapiiri, mis on ühtlasi Euroopa Liidu ja NATO välispiir ning selles järeleandmisi ei tehta. Antud olukorda tuleb aga kindlasti arutada vabariigi valitsuses,“ ütles Andres Anvelt.

Siseminister algatas siseauditi, et selgitada välja, kuidas idapiiri väljaehitamise projekti ette valmistati ja miks ehitusprojekt viibis. „Audit peab kontrollima, kas idapiiri väljaehitamise planeerimisel tehti vigu, kas kalkulatsioonide puhul toetuti objektiivsetele andmetele ning miks on hinnavahe nii suur,“ sõnas Anvelt. Siseminister soovib enne Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametissenimetamise jätkamist saada selged vastused.

„Taasiseseisvunud Eesti hakkas mahukat piiriehitusprojekti ette valmistama 2015. aastal. Eesti riigipiir oli võsas, riigil puudus piiri ääres maaomand, ligipääsuteed, patrullteed ja elekter. Eelkõige muudavad piiriehituse esialgsest hinnangust oluliselt kallimaks ehituseks väga rasked loodustingimused, soised alad, Natura 2000 ala tingimused, kõrge pinnavesi ja selle ärajuhtimise vajadus. Samuti lähevad arvatust kallimaks piiri valvamise tehnoloogilised lahendused. PPA on projekteerimistööde ettevalmistamisest alates partnereid informeerinud, et piiri väljaehitamise lõplik hind kujuneb pärast projekteerimist. Nii suuremahulist ehitust saab eelarvestada vaid juhul, kui on tehtud uuringud, ehituslik, tehniline ja IT-projekt,“ ütles PPA peadirektor Elmar Vaher.

Eesti Vabariigi idapiir on kokku 338,6 kilomeetrit, millest 135,6 km on maismaapiir. Valmiv idapiir on plaani kohaselt terves ulatuses kaetud tehnilise seire- ja valvevõimekusega.

Praeguse plaani kohaselt külastavad homme hommikul idapiiri ehitust peaminister Jüri Ratas ja siseminister Andres Anvelt.