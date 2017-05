FOTOD: Singeri õmblusmasinad, galvanomeeter ja palju muud! Vaata, mida pakuti vanavara laadal

Kaalupommid, keeduspiraal, päevinäinud vahvlimasin ja muidugi palju vanu fotoaparaate - need on näited esemetest, mida oli võimalik soetada Lavassaare vanakraamiturult.

Nooremate laadaliste jaoks oli see kindlasti ka omamoodi ajalootund - paljusid taolisi esemeid pole varasemalt oma silmaga nähtudki. Näiteks tükkideks võetud masin, mis see võiks olla? Ikka vana hea hakklihamasin.

Muu hulgas torkas silma ka pesueht galvanomeeter. See on nii heas korras, et kuuldavasti ihuvad selle peale hammast paljud kollektsionäärid ning hind on üpris krõbe. Väidetavalt on juttu isegi neljakohalisest numbrist.

Mis lähemalt pakuti, vaata juba galeriist. Kas sina tunned kõik esemed ära?