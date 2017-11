FOTOD | Siim Kallas valiti Viimsi vallavanemaks

Viimsi vallavanemaks valiti täna Siim Kallas, kes sai 12 häält, tema vastu kandideerinud Ants Erm sai kuus häält.

Kallas lubas võimalikult palju juhtida valda konsensuslikult ja vähendada vallas bürokraatiat.

Tänane Viimsi on tema sõnul eelkõige keskklassi elamupiirkond, inimesed soovivad elada suurepärase elukvaliteediga piirkonnas. Suurimaks probleemiks on ühendusteed pealinnaga, need jäävad kitsaks. Kallas soovis valda arendada nii, et Tallinnas ei peaks nii tihti käima. Kuna ummikud kipuvad koolivaheaegadel kaduma, leidis ta, et Viimsi peaks rohkem arendama valla koole ja eriti huvikoole.

Kallas teatas, et Viimsis on metsa majanduslikult raiumine mõeldamatu. Viimsis on puudu keskus, pole kultuurimaja ja vähe on laste mänguväljakuid. Lisaks on liiga palju räämas hooneid.

Reformierakond sai kohalikel valimistel Viimsis ülekaaluka võidu ja moodustas koalitsiooni sotsiaaldemokraatide ja valimisliiduga Rannarahvas.

Abivallavanemateks valiti Margus Kruusmägi, Janek Murakas ja Annika Vaikla.

Kallase asemel sai vallavolikogu liikmeks Märt Vooglaid.

Kohal olid kõik vallavolikogu liikmed peale Hannes Võrno.