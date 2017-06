FOTOD | Siiani haiglas viibiv Edgar Savisaar jaksas veel esmaspäeval Vene saatkonda vastuvõtule minna

Esmaspäeval alanud korruptsiooniprotsessi avaistungi järel jätkus Edgar Savisaarel jaksu ka Vene saatkonda suursaadiku Aleksandr Petrovi vastuvõtule minna. Pärast seda tema tervis halvenes ning kolmapäeval Harju maakohtust hospitaliseeritud Savisaar viibib veel tänagi haiglaravil.

Tervisega kimpus oleva Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs teatas kevadel, et Savisaar on kohtuprotsessil osalemiseks liiga haige. Tehtud ekspertiis leidis aga, et Savisaar saab kohtuprotsessil osaleda küll, kui ta võtab korralikult ravimeid, elab säästlikult ja täidab arstide muid juhiseid.

Esmaspäeval nõuti kohtus, et ekspertiisi koostajad selgitaksid lähemalt, mida eksperdid mõtlesid säästliku eluviisi all ja milliseid ravimeid peaks Savisaar võtma.

Sama päeva pärastlõunal jõudis Savisaar minna ka Vene saatkonda pidulikule vastuvõtule, kus tähistati Vene päeva. Sellest postitas sotsiaalmeediasse pildi ka Savisaare erakonnakaaslane, riigikogu liige Olga Ivanova.

Olgu siis kas kohtupingest, väsitavast vastuvõtust või mõlema koostoimel, kuid pärast esmaspäevast avaistungit ja Vene saatkonnas käiku on Savisaare tervislik seisund üha kehvemaks muutunud.

Endine Keskerakonna esimees jäi teisipäeval kohtus tukkuma ja kolmapäeval ütles kohtusaali saabunud Oliver Nääs, et Savisaare tervis on veel hullemaks läinud. "Vererõhk oli hommikul 165/98, pulss on väga kõrge - 118," ütles Nääs. Kohtus viibinud Jõgeva haigla perearst Peep Põdder ütles, et tuleb pöörduda haiglasse või kutsuda kiirabi. Kohtunik otsustaski kiirabi kutsuda.

Põdder lausus täna ERR-ile, et kolmapäeval Harju maakohtust hospitaliseeritud Edgar Savisaar viibib täna jätkuvalt haiglaravil.

"Savisaare tervislik seisund eeldab praegu veidi pikemat haiglas viibimist," lisas Põdder.

Põdderi sõnul ei saa ta delikaatseid terviseandmeid avaldada, kuid see, et Savisaar oli vaja haiglasse toimetada, oli selge juba enne kolmapäevast kohtuistungit.

"Ega ta ei tahtnud väga kiirabi, oli väga vastu haiglasse minemisele. Tahtis kindlasti kohtuistungile minna," kinnitas Põdder.

Riigiprokuratuur süüdistab Edgar Savisaart korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.