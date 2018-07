FOTOD | Setomaal hukkus teelt välja sõitnud turvavööta autojuht

Politseinik rõhutas, et praegused kuumad ilmad nõuavad, et mitte üksnes eakamad juhid, vaid kõik autojuhid hindaks oma terviseseisundit sõidu ajal. „Kui sõidukis pole konditsioneeri, tuleks autot vahepeal kindlasti tuulutada. Autos võiks olla ka gaseerimata joogivett, et lämbema ilma ja pikema sõidu korral oleks alati juhil ja teistel võimalus janu kustutada. Kui tunnete autojuhina, et enesetunne on halb, tehke vilus puhkepeatus või vahetage võimalusel kohad kaasreisijaga, kelle enesetunne on hea,“ soovitas ta.

Tänavu on Eesti teedel liigeldes elu kaotanud 47 inimest, mullu samal ajal 28 inimest.