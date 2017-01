FOTOD: Selgusid 2016. aasta parimad pressifotod

Eesti Pressifotograafide Liidu (EPFL) ja Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) žürii valis 991 foto seast 2016. aasta aasta pressifoto ning parima uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto.

Žürii esimees oli Eesti Ajalehtede Liidu liikmeslehtede esindajana Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Eestist oli fotosid hindamas ka fotograaf Raigo Pajula ja Ringvaate reporter Jüri Muttika. Välismaised žüriiliikmed olid seekord Läti fotoajakirjanik Andris Kozlovskis ja Soome fotograaf Kaisa Rautaheimo.

Kokku laekus konkursile 673 tööd, nendest fototöid oli 616, pildifaile koos fotoseeriatega oli 991. Fotod kandideerisid neljas erinevas kategoorias. Osalejaid on tänavu 58, teatas EPFL.

Kategooriate lõikes võitnud tööde hulgast valis žürii omakorda parima töö, mis pälvis tiitli aasta pressifoto 2016.

Žürii avalikustas täna nominendid. Võitjad tehakse teatavaks Pressifoto näituse avamisel ja auhinnad antakse üle EALLi korraldataval pressipeol märtsi alguses.

Iga kategooria võitja saab diplomi ja 640 euro (neto) suuruse preemia. Aasta pressifoto 2016 autor pälvib lisaks veel 640 euro (neto) suuruse preemia.

Uudis

50 000 dollarit maksev käekell ning kuldses kuues mobiiltelefon. Nii ilmus maksupettuses süüdistatav ning luksusliku eluviisi poolest lambo-mehena tuntuks saanud ärimees Henry Kallas kohtu ette, kuhu ta on varem jätnud tulemata põdurale tervisele viidates Foto: Andras Kralla, Äripäev

Äsja presidendiks valitud Kersti Kaljulaidi esimene pressikonverents riigikogu hoone valges saalis. Foto: Tairo Lutter, Postimees





Augustikuine tulvavesi lõhkus Viiratsi ja Mustapali vahelise tee. Foto: Marko Saarm, Sakala



Olemus

Vene sõjalaeva saladus ehk laevahukk Kadrioru rannas Põhjus, miks Tverist rääkida, on lihtne – vrakk lebab täpselt seal, kuhu tulevikus peaks kerkima Reidi tee. Et tegemist on tükiga Eesti mereajaloost, peavad aluse jäänused säilima nii nagu praegu. Foto: Liis Treimann, Postimees





Publik tepil. Külalised lähemalt ja kaugemalt kogunenud uudistama uue Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi ametisseastumist. Foto: Hendrik Osula





Külmale maale. Fotoseeria dokumenteerib Eestisse elama asunud pagulaste olukorda, kohanemist ja sobitumist uude keskkonda. Fotoloo pealkiri ei väljenda vaid meie kodumaa kliimat, vaid ka siinset jahedat suhtumist pagulastesse. Foto: Annika Haas

Külmale maale. 2016. aasta detsembri keskpaiga seisuga on Eesti Euroopa rändekava alusel Kreekast ümber paigutanud 66 inimest ning Türgist on ümber asustatud 11 inimest. Kokku 77 inimest ehk täidetud on 15% riigi võetud kohustusest. Käesolev fotoseeria dokumenteerib Eestisse kvoodi alusel, aga ka juba varem siia elama asunud pagulaste olukorda, kohanemist ja sobitumist uude keskkonda. Fotoloo pealkiri “Külmale maale” ei väljenda vaid meie kodumaa kliimatingimusi, vaid ka siinset levinud jahedavõitu suhtumist pagulastesse. Tegu on töösoleva pikemaajalise fotoprojektiga.

Loe veel

Sport

Legend lahkumas. Eesti koondise pikaajaline keskväljamängija Joel Lindpere lõpetas sõpruskohtumises Andorraga oma jalgpallurikarjääri. Foto: Hendrik Osula





Saskia Alusalu. Saskia Alusalu juhib gruppi naiste mass stardis kiiruisutamise Maailma Karikavõistluste etapil, Alau Areenal, Astanas, Kazakhstanis. Foto: JOOSEP MARTINSON





Võitjad. Portreeseeria noortest sumomaadlejatest. Foto: Birgit Püve



Portree

Tartu Ülikooli audoktor ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige Cornelius Hasselblatt Käsmus juunil tõlkijate seminaril. Foto: Dmitri Kotjuh, Sirp





Ilukirurg. Plastilise kirurgiakliiniku omanik ning kirurg Jüri Kullamaa ja klient peale operatsiooni. Foto: Andras Kralla, Äripäev