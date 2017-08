FOTOD | Savisaare valimisliit laiendas välikampaaniat

Edgar Savisaare valimiskampaania Laagna teel Foto: Andres Putting

Olga Ivanova ja tema sõbrad on juba mitu kuud riputanud linna peale mõne väljapaistvama koha peale oma valimisplakateid. Nüüd on plakatite peale pandud ka Edgar Savisaare pilt ja need on Lasnamäe kanalisse üles riputatud.